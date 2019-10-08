 

На Героев Сталинграда нетрезвый водитель протаранил троллейбус

08 октября 2019 г. 17:38
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Накануне около 22:00 на проспекте Героев Сталинграда, 80 автомобиль Hyundai Getz врезался в двигавшийся впереди троллейбус. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель легковушки не выдержал дистанцию и допустил столкновение. 

Медпомощь водителю авто не требовалась. Во время формления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 2.33 промилле.

На мужчину были составлены протоколы по ст.124, ст.130 КУоАП и вынесено постановление по ч.1 ст.126 КУоАП (отсутствие страхового полиса). 

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