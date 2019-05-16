На границе с РФ задержали наркокурьера: разоблачена преступная группировка

Правоохранители разоблачили и ликвидировали в Одесской области канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и реализацию наркотиков в Одессе, который организовала преступная группа.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Задержаны трое основных членов группы - граждан Украины.

Кроме того, 12 мая на границе с Российской Федерацией в пункте пропуска «Пески» в Харьковской области задержали курьера, который переместил около 600 граммов героина из РФ в Украину, спрятав их от погранично-таможенного контроля.

15 мая в Одессе правоохранители задержали заказчика, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя наркотических средств.

Задержали злоумышленников во время получения ими очередной поставки от курьера через почтовую пересылку.

При задержании преступники были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Во время обысков у них и их домах обнаружены расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также 3 единицы огнестрельного оружия.

Сейчас решается вопрос об избрании всем задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение преступной группы проводилось следственным подразделением СБУ, прокуратурой Одесской области, пограничным спецназом «Дозор», оперативными подразделениями Восточного регионального управления ГПСУ, подразделениями по борьбе с контрабандой Таможенной службы ДФС и Департаментом противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.