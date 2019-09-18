На Грековской горели два двухэтажных здания

17 сентября в 7:50 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Грековской, 25. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в сообщении значилось, что пылает двухэтажное здание, которое не эксплуатируется.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухэтажное заброшенное нежилое здание на площади 50 кв.м.

Кроме того, огонь начал распространяться на конструкции кровли соседнего двухэтажного административного здания.

В 8:07 распространения огня бойцы ГСЧС остановили и пожар локализовали.

В 09:40 огонь и все отдельные очаги горения полностью ликвидировали.

Пострадавших в результате пожара нет.

Для установления причины пожара на месте происшествия работали правоохранители.