ЧП в центре города: на харьковчанку с детьми упал железный забор

13 июня 2019 г. 20:30
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В Харькове на женщину с ребенком упал железный забор.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло сегодня, 13 июня.  В 16:04 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бакулина на женщину с двумя детьми упал железный забор.

В результате происшествия пострадала 35-летняя женщина и ее 12-летняя дочь.

Они получили ссадины и были доставлены в одну из харьковских больниц.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что по данному адресу проводятся ремонтные работы. 

Харьковчанка шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске 8-месячного ребенка. Малолетняя девочка не пострадала.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

 

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