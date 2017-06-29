На Харьковщине более 1000 людей подписали армейский контракт

С начала года более 1000 жителей региона уже стали профессиональными военнослужащими и сейчас занимают рядовые или сержантские должности. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

«В эту группу воинов-контрактников попали 12 ветеранов АТО и 4 представительницы прекрасного пола, - объясняет военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. – Хотя в июне в армию просилось намного больше девушек, все же нашу работу ограничивает количество вакантных должностей в войске, предусмотренных для женщин. Так, за шесть месяцев текущего года из примерно 200 девушек, желающих защищать свою страну, мы отобрали лишь 70».

Следующую команду новобранцев-контрактников в Харьковском областном военкомате будут формировать уже через несколько недель.