На Харьковщине чиновница за взятки раздавала земли

По требованию прокуратуры Октябрьский районный суд Харькова признал виновной бывшюю главу Старосалтовского поселкового совета, которая за неправомерную выгоду решала «земельные вопросы», по ч.2 ст. 368 УК Украины, (получение взятки в крупном размере должностным лицом). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

По их сведениям, зимой 2011 года харьковчанка обратилась к главе Старосалтовского поселкового совета с просьбой выделить для ее мамы и знакомой земельные участки под дачу и огороды. Чиновница согласилась помочь, но за вознаграждение.

За выдачу документов на 4 земельных участка общей площадью 0,7 га в одном из сел Волчанского района и подписания государственных актов на право собственности, чиновница потребовала 175 тыс. гривен.

В марте того же года клиентка передала секретарю всю сумму.

Во время судебного расследования экс-глава свою вину не признала, тогда как секретарь признался в пособничестве и искренне раскаялся.

Учитывая искреннее раскаяние и содействие следствию, 33-летнего пособника председателя-взяточника осужден по ч.5 ст.27 и ч.2 ст. 368 УК Украины (ред. 2001г.) До 5 лет лишения свободы с испытательным сроком - 2 года. Также он лишен права в течение 3-х лет занимать руководящие должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

68-летнюю экс-чиновницу приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления в течение 3 лет с конфискацией имущества. Кроме того, она лишена 7 ранга служащего местного самоуправления.

На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

