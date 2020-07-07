На Харьковщине директор предприятия подделал документы и украл бюджетные средства

07 июля 2020 г. 12:48
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Директор одного из предприятий при проведении реконструкции системы водоснабжения в селе Гавриловка Барвенковского района внес заведомо ложные сведения в акты приемки строительных работ за ноябрь 2018 года. В результате он завладел бюджетными средствами в сумме более 531 тыс. гривен. Об этом сообщили в ГУНП Харьковской области.

Кроме этого, мужчина в декабре 2018 года внес заведомо недостоверные данные в акты выполнения строительных работ о якобы приобретенных материалах и повторно завладел бюджетными средствами в сумме 2 62 000 586 гривен. При этом, для незаконного получения бюджетных средств руководитель предприятия совершил служебный подлог.

Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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