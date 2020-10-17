На Харьковщине двое мужчин угнали, а затем сожгли машину

15 октября в полицию обратился житель Харьковского района и сообщил, что неизвестные угнали автомобиль ВАЗ-2106, который стоял на улице возле двора с поврежденными колесами.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители выяснили, что к угону причастны 32 и 34-летние жители поселка Высокий. Они заранее спланировали преступление. Приехав на автомобиле к дому потерпевшего, они заменили и накачали поврежденные колеса, а затем с помощью троса отбуксировали машину к одному из подельников. Позже, узнав, что их разыскивает полиция, мужчины вывезли автомобиль в лесопосадку и подожгли.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.