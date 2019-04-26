На Харьковщине государству вернули земли стоимостью 46,5 миллионов гривен

Балаклейский райсуд области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении государству почти 415 га сельскохозяйственных земель стоимостью около 46,5 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, речь идет о 11 земельных участков на территории Шебелинского сельского совета. Эти территории в конце 2014 году на основании приказов Госземагентства в области получил в аренду на 49 лет местный житель. Земли выделялись без торгов для ведения фермерского хозяйства.

Однако хозяйства мужчина так и не создал и все участки передал в субаренду одном из ЧАО уже через несколько месяцев после того, как сам получил их в пользование. Поскольку земли не были использованы арендатором по целевому назначению, прокуратура обратилась с иском в суд об отмене договоров аренды и субаренды и возвращения земель в собственность государства.

Исковые требования прокурора удовлетворены районным судом. Продолжается время на апелляционное обжалование.