На Харьковщине грабитель избил и ограбил женщину в ее доме

15 января 2019 г. 17:24
144 просмотра

Злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, нанес ей телесные повреждения и завладел ценными вещами.

14 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартиру 45-летней женщины проник грабитель, избил ее и забрал телефон. Из квартиры также исчезла микроволновая печь и личные вещи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что злоумышленник - знакомый потерпевшей, 35-летний житель Лозовой.

Его задержали.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.