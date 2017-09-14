На Харьковщине извращенец-педофил получил срок

14 сентября 2017 г. 13:54
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Балаклейский районный суд области по требованию Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры признал виновным 44-летнего жителя района сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Медяник, прокуратура доказала в суде вину человека, ранее судимого за развращение несовершеннолетних, в хранении и распространении детской порнографии, совершенные развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и малолетних (ч.ч. 4, 5 ст. 301, ч.ч. 1,2 ст. 156 УК Украины).
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в течение 2016-2017 гг. мужчина через социальные сети в интернете занимался распространением детской порнографии.

В "Одноклассниках" и "ВКонтакте" под чужими именами, в том числе женскими, он открыл свои страницы. А чтобы легче контактировать с детьми, под одним из "ников" выдавал себя за 10-летнюю девочку.

Через мобильный интернет на телефон злоумышленник скачивал фото- и видеопорнографии, размещал на своих страницах и пересылал "друзьям" по соцсетям. В основном жертвами извращенца становились несовершеннолетние. С 8 установленных эпизодов его переписки в соцсетях 6 - касались несовершеннолетних девочек, остальные - молодых женщин.

После обращения родителей пострадавших детей и других пострадавших в милицию, злоумышленника разоблачили. В доме, где он живет, изъяли мобильный телефон с детской порнографией и другую аппаратуру.
 
На данный момент приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 

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