Житель Харьковщины бросился под электричку и погиб

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18 сентября 2019 г. 11:45
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17 сентября на железной дороге вблизи города Лозовая  погиб 57-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о ЧП поступило в полицию в 17:17.

Предварительно установлено, что житель села Николаевка Близнюковского района бросился под электричку сообщением «Днепр-Лозовая». 

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Информация зарегистрирована в Лозовском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как отмечается, задержки движения поездов не было.

 

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