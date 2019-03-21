На Харьковщине мужчина пытался уже дважды убить отца

21 марта 2019 г. 18:48
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Прокуратура направила в Нововодолажский райсуд обвинительный акт в отношении мужчины за нанесение тяжких телесных повреждений родному отцу.

Как сообщили в пресс-службе харьковской прокуратуры, 34-летний мужчина злоупотреблял алкоголем и на этой почве часто ссорился с отцом. В 2013 году сын уже пытался доказать свое превосходство силой и нанес отцу ножевые ранения. За содеянное мужчина отбывал реальное наказание, однако на путь исправления так и не стал.

После возвращения из мест лишения свободы во время очередного конфликта с отцом он снова схватился за нож, ударив родственника в живот.
 
Согласно санкции статьи за совершенное злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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