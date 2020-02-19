На Харьковщине мужчину задержали за кражу и попытку убийства

В дежурную часть Харьковского отдела полиции обратилась 58-летняя жительница города Мерефа и сообщила, что ее знакомый ворвался в дом, нанес ей шилом колотые раны в область шеи и плеча, а также завладел денежными средствами в сумме 1500 гривен.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, через полчаса злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 37-летний местный житель, который не стал отрицать и признался в совершении преступления.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.