В селе под Харьковом нашли потерявшуюся 12-летнюю девочку

В одном из сел Золочевского района Харьковщины нашли потерявшуюся 12-летнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 17 сентября в 22:10 к полицейским обратился житель села Маяк и сообщил, что на детской площадке находится малолетний ребенок без присмотра взрослых. Также он отметил, что девочка не разговаривает и не может о себе ничего сообщить.

Прибывшим на место полицейским девочка не смогла объяснить, почему находится в вечернее время одна, и где ее близкие.

Правоохранители установили личность ребенка. Она оказалась жительницей соседнего села.

Девочку направили в Золочевскую районную больницу для проведения ей медицинского обследования.

Решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими обязанностей по выполнению детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.