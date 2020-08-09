На Харьковщине нашли пропавшего 12-летнего подростка

На Харьковщине полиция разыскала 12-летнего подростка, пропавшего накануне вечером.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района.

Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

Около 16:00 полицейские установили местонахождение подростка – он был на карьере у реки.

Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Сейчас полицейские общаются с ним и матерью.