На Харьковщине нашли пропавшего 12-летнего подростка

09 августа 2020 г. 18:48
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На Харьковщине полиция разыскала 12-летнего подростка, пропавшего накануне вечером.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

9 августа в полицию поступило сообщение от жительницы поселка Казачья Лопань Дергачевского района. 

Женщина заявила, что ее несовершеннолетний сын 8 августа около 18:00 ушел на прогулку и не вернулся.

Около 16:00 полицейские установили местонахождение подростка – он был на карьере у реки.

Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

Сейчас полицейские общаются с ним и матерью. 

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