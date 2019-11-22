В Золочевском районе неизвестные облили кислотой автомобиль пограничника и порезали колеса

Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле своего дома свой автомобиль с поврежденными колесами и испорченным покрытием кузова вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты.
Правоохранители подозревают, что транспортное средство пограничнику повредили из-за его служебной деятельности.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Ответственность по данной статье закона предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на строк до трех лет.
Все подробности происшествия выясняются.