В Золочевском районе неизвестные облили кислотой автомобиль пограничника и порезали колеса

Сегодня ночью в пгт Золочев на Харьковщине неизвестные повредили автомобиль заместителя начальника одноименного отдела пограничной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Утром офицер собирался на службу и обнаружил возле своего дома свой автомобиль с поврежденными колесами и испорченным покрытием кузова вследствие действия химического вещества, предварительно - кислоты.

Правоохранители подозревают, что транспортное средство пограничнику повредили из-за его служебной деятельности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ответственность по данной статье закона предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на строк до трех лет.

Все подробности происшествия выясняются.