На Харьковщине под колесами автомобиля погиб велосипедист

11 августа в пгт. Панютино на автодороге Мерефа - Павлоград произошло ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации полиции, 21-летний водитель автомобиля «РЕНО» во время обгона транспортного средства, двигавшегося в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 82-летнего велосипедиста.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований.