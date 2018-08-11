На Харьковщине под колесами автомобиля погиб велосипедист

11 августа 2018 г. 19:06
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11 августа в пгт. Панютино на автодороге Мерефа - Павлоград произошло ДТП, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации полиции, 21-летний водитель автомобиля «РЕНО» во время обгона транспортного средства, двигавшегося в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 82-летнего велосипедиста.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, которая устанавливает все обстоятельства аварии.

Решается вопрос о внесении сведений о данном факте в Единый реестр досудебных расследований.

 

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