На Харьковщине подросток чуть не зарезал отца

07 октября 2020 г. 13:03
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6 октября в Кегичевское отделение полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи в медицинское учреждение был доставлен 43-летний житель района с травмой живота.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, работники полиции установили, что между мужчиной и его 14-летним сыном возник конфликт, в результате которого парень нанес ножевые ранения отцу. Пострадавшего доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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