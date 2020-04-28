На Харьковщине подросток избил и ограбил пенсионера

На Харьковщине правоохранители задержали 17-летнего неоднократно судимого за совершение краж жителя села Андреевка Балаклейского района за совершение грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 апреля в 7:30 в полицию поступило сообщение от сына 83-летнего пенсионера о том, что в селе Гениевка Змиевского района неизвестный проник в дом его отца, избил и забрал денежные средства.

Как было установлено, в тот день ночью злоумышленник повредил замок входной двери и проник в дом пенсионера.

Чтобы преодолеть возможное сопротивление со стороны хозяина дома, парень несколько раз ударил кулаками пенсионера в область головы и лица. После этого злоумышленник забрал у дедушки деньги в сумме 1600 гривен и скрылся.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.