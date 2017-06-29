На Харьковщине похитителю-насильнику вынесли приговор

Чугуевский городской суд области поддержал позицию Волчанского отдела Чугуевского местной прокуратуры и признал виновным 38-летнего жителя с. Рубежное сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник Волчанского отдела местной прокуратуры Вадим Ефремов, злоумышленнику назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

"Прокуратура доказала в суде, что в новогоднюю ночь 2016 злоумышленник похитил с улицы несовершеннолетнюю девушку. Он подошел к ней сзади, приставил к горлу нож и заставил пойти с ним. Мужчина привел девушку к одному из дачных домов, где он временно проживал без ведома хозяев. Похититель удерживал свою жертву в холодном сыром помещении со связанными руками и ногами, неоднократно насиловал. 4 января девушке удалось убежать ", - рассказал В. Ефремов.

В ходе расследования установлено, что накануне похищения злоумышленник топором выбил замок в одном из дачных домов, где и поселился. Кроме того, в этот же вечер он обокрал сельский магазин. Человек через окно проник внутрь магазина и вынес оттуда тепловентиляторы, мультиварку, белье, средства гигиены, продукты питания, сладости, сигареты и прочее. Общая сумма украденного составила более 4 тыс. Грн.

Следующей ночью злоумышленник обокрал соседней дачный дом. Его добычей стали телевизор и радиоприемник.

Жил похититель на чужой даче с 24 декабря 2015 по 4 января 2016 года.

Мужчину признали виновным в похищении человека и незаконном лишении свободы, изнасиловании несовершеннолетней, незаконном проникновении в жилище и краже с проникновением, совершенной повторно (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 УК Украины).