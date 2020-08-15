На Харьковщине поймали псевдоминера, который повздорил с работниками Пенсионного фонда и решил "заминировать" учреждение

14 августа в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что на телефон районного отделения Пенсионного фонда Украины позвонил неизвестный мужчина и сказал, что здание заминировано.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, правоохранители эвакуировали 15 человек и осмотрели 438 квадратных метров здания, а также 1905 квадратных метров прилегающей территории. Во время осмотра места происшествия взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Уже через несколько часов сотрудники Золочевского отделения полиции установили личность мужчины, который сообщил о минировании. Им оказался 60-летний житель села Александровка. Как выяснилось, у мужчины возник конфликт с работниками учреждения и он решил их проучить. За совершение данного преступления злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.