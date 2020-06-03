На Харьковщине правоохранители изъяли 4 тысячи пачек контрафактных сигарет

03 июня 2020 г. 13:00
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Табачные изделия хранил и реализовывал без надлежащего разрешения 41-летний житель города Изюм. Как сообщили в ГУ НП Харьковской области, обнаружили правонарушения участковые офицеры полиции в ходе проведения превентивных мероприятий, направленных на пресечение незаконной торговли подакцизными товарами. У мужчины изъято около 4 тыс. пачек сигарет.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

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