На Харьковщине разоблачили группировку, которая ввозила наркотики из Европы

23 июля 2018 г. 10:10
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На Харьковщине правоохранители разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином.

Об этом сообщил начальник  пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями.

В Украину товар ввозили курьеры.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.

Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из злоумышленников во время сбыта очередной партии наркотиков за тридцать тысяч евро.

У наркодельца правоохранители изъяли три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен.

Открыто  уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления.

Идет следствие.

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