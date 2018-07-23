На Харьковщине разоблачили группировку, которая ввозила наркотики из Европы

На Харьковщине правоохранители разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями.

В Украину товар ввозили курьеры.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстази.

Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из злоумышленников во время сбыта очередной партии наркотиков за тридцать тысяч евро.

У наркодельца правоохранители изъяли три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено подозрение в совершении преступления.

Идет следствие.