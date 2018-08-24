На Харьковщине пьяный мужчина ударил ножом своего сына

22 августа в полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 33-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские разоблачили в совершении уголовного преступления 66-летнего жителя Березовки - отца потерпевшего.

Как выяснили правоохранители, в Золочеве мужчины вместе распивали алкоголь по месту жительства сына. Между ними возникла ссора, в ходе которой родственник нанес сыну удар ножом в брюшную полость.

Злоумышленника задержали.

Следователями открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.