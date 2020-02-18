На Харьковщине пьяный парень угнал машину, "чтобы покататься"

18 февраля 2020 г. 10:40
56 просмотров

15 февраля в Змиевский отдел полиции поступило сообщение от 45-летнего жителя села Раздольное о том, что неизвестный похитил автомобиль «ВАЗ 2104», легковушку заявитель оставил у магазина. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжали работники районного отдела полиции.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские разоблачили злоумышленника.

Им оказался 20-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работникам полиции он объяснил свои действия тем, что взял автомобиль покататься.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.