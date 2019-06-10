На Харьковщине разыскивают пропавшего пенсионера, страдающего болезнью Паркинсона

10 июня 2019 г. 17:11
1 просмотр

В Харькове разыскивают пропавшего 67-летнего Ступакова Николая Ивановича.

Как сообщили родственники пропавшего, мужчина вышел из дома 6 июня в 12 часов дня и не вернулся.

В связи с этим они обратились в полицию и предоставили фото пенсионера.

Мужчина невысокого роста, имеет худощавое телосложение, седые волосы.

Разыскиваемый был одет в тёмную клетчатую рубашку и брюки.

Со слов родственников, мужчина страдает болезнью Паркинсона и может не знать дороги домой или не помнить, как его зовут.

Всех располагающих информацией о разыскиваемом просят сообщать ее по телефону -  380505001777.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.