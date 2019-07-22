На Харьковщине спасли годовалого ребенка, который едва не утонул в копанке.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в воскресенье, 21 июня, в 12:09 медикам скорой помощи поступил вызов по поводу того, что задыхается ребенок.

Бригада медиков, прибывшая на вызов за 1 минуту, обнаружила годовалого мальчика у копанки.

Выяснилось, что ребенок упал в нее и начал тонуть.

Пострадавшему медики провели реанимационные мероприятия и госпитализировали в реанимационное отделение ОДКБ №1.