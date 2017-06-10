На Харьковщине у мужчины изъяли марихуану

Накануне на блокпосту в городе Волчанске сотрудники полиции остановили скутер под управлением 53-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Харьковщины, во время осмотра у мужчины было обнаружено сухое измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Ранее судимый гражданин имел при себе 20 граммов марихуаны.

Мужчина задержан, а вещественные доказательства отправлены на исследование.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.