На Харьковщине у мужчины изъяли марихуану

10 июня 2017 г. 13:23
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Накануне на блокпосту в городе Волчанске сотрудники полиции остановили скутер под управлением 53-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба Харьковщины, во время осмотра у мужчины было обнаружено сухое измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. Ранее судимый гражданин имел при себе 20 граммов марихуаны.

Мужчина задержан, а вещественные доказательства отправлены на исследование.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

 

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