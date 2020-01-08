На Харьковщине в частном доме нашли тело женщины: в полиции назвали причину ее смерти

Ранее сообщалось о том, что 7 января около 6 часов утра в частном доме в поселке Андреевка Балаклейского района было обнаружено тело 49-летней местной жительницы.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти женщины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Балаклейского отдела полиции.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на теле 49-летней жительницы поселка правоохранители не обнаружили следов насильственной смерти.

По заключению экспертизы, женщина умерла из-за гипертонической болезни.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».

Напомним, ранее в сводке ХОГА в качестве предварительной причины смерти женщины было названо отравление угарным газом.