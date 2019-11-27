На Харьковщине пенсионерка погибла в огне из-за неосторожности с печью

27 ноября в 5:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Бунаково Лозовского района области, где на улице Мира, 40 горело частное домовладение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных частный дом был полностью охвачен огнем на площади около 75 кв.м.

Также горела крыша дома.

Во время пожаротушения в коридоре между кухней и жилой комнатой спасатели обнаружили тело погибшей 86-летней хозяйки дома.

Пожар локализовали в 07:15 и ликвидировали в 10:35.

При осмотре места происшествия было установлено, что вероятно пожар возник на кухне жилого дома.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.