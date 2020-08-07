В харьковском поезде задержали пассажира-безбилетника, который напал на проводника (видео)

В поезде «Харьков-Рахов» пассажир-безбилетник напал на проводника.

Об этом сообщает в соцсетях журналист Андрей Павловский.

Также опубликовано видео с места происшествия.

«Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков-Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета.

Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако «заяц» не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию – попытался задушить одного из проводников», - написали очевидцы, добавив, что в итоге злоумышленника скрутили на месте, и через 15 минут его задержала полиция.

Как отмечается, из-за данного инцидента отправка поезда была задержана.

Как прокомментировали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, данный инцидент произошел не на территории Харьковской области, а на Полтавщине.

"Таких событий на территории Харьковщины не зарегистриовано", - сообщили в полиции.