На Харьковщине в результате ДТП погиб 17-летний парень

19 августа 2018 г. 13:17
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На Харьковщине в результате ДТП погиб несовершеннолетний парень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, 18 августа около 20:20 в селе Пески Двуречанского района 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком, которым управлял 17-летний парень.

Как сообщается, несовершеннолетний парень, управлявший сельхозтехникой, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб.

С повреждениями различной степени тяжести водителя «ВАЗа» доставили в Купянскую городскую больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

 

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