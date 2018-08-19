На Харьковщине в результате ДТП погиб 17-летний парень

На Харьковщине в результате ДТП погиб несовершеннолетний парень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предварительной информации правоохранителей, 18 августа около 20:20 в селе Пески Двуречанского района 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком, которым управлял 17-летний парень.

Как сообщается, несовершеннолетний парень, управлявший сельхозтехникой, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб.

С повреждениями различной степени тяжести водителя «ВАЗа» доставили в Купянскую городскую больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.