На Харьковщине в результате ДТП погиб 17-летний парень

На Харьковщине в результате ДТП погиб несовершеннолетний парень.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По предварительной информации правоохранителей, 18 августа около 20:20 в селе Пески Двуречанского района 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с мотоблоком, которым управлял 17-летний парень.
Как сообщается, несовершеннолетний парень, управлявший сельхозтехникой, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб.
С повреждениями различной степени тяжести водителя «ВАЗа» доставили в Купянскую городскую больницу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.