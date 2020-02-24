На Харьковщине внук обнаружил своего деда убитым

23 февраля в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 27-летний житель села Тишенковка Красноградского района. Парень сообщил о том, что обнаружил тело своего дедушки по месту жительства, когда пришел к нему в гости.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 75-летний местный житель. На теле мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны и гематомы. Также на месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства - деревянную палку.

В результате проведенных следственно-розыскных действий работники полиции уличили в содеянного преступлении 57-летнего соседа погибшего мужа. Злоумышленник рассказал, что днем ​​20 февраля он находился у пострадавшего в гостях. Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином дома возникла ссора. Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов кулаком в лицо, а потом ударил деревянной палкой по голове и оставил его умирать.