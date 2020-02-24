На Харьковщине внук обнаружил своего деда убитым

24 февраля 2020 г. 12:47
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23 февраля в полицию с заявлением о совершенном преступлении обратился 27-летний житель села Тишенковка Красноградского района. Парень сообщил о том, что обнаружил тело своего дедушки по месту жительства, когда пришел к нему в гости.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 75-летний местный житель. На теле мужчины полицейские обнаружили многочисленные раны и гематомы. Также на месте происшествия нашли предполагаемое орудие убийства - деревянную палку.
 
В результате проведенных следственно-розыскных действий работники полиции уличили в содеянного преступлении 57-летнего соседа погибшего мужа. Злоумышленник рассказал, что днем ​​20 февраля он находился у пострадавшего в гостях. Во время совместного употребления спиртных напитков между ним и хозяином дома возникла ссора. Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов кулаком в лицо, а потом ударил деревянной палкой по голове и оставил его умирать.
 
По данному факту следственными Красноградский отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) уголовного кодекса Украини.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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