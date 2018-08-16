На Харьковщине во время застолья женщина убила односельчанина

Вечером 14 августа в полицию обратилась 44-летняя жительница села Борки и сообщила, что обнаружила в квартире тело своего 50-летнего брата.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывший вместе с правоохранителями на место происшествия эксперт обнаружил на теле мужчины колото-резаное ранение в области грудной клетки.
Полицейские выяснили, что потерпевший у себя дома распивал спиртные напитки вместе с 37-летней местной жительницей.
Во время застолья они поссорились. Женщина схватила кухонный нож со стола и ударила хозяина квартиры в грудь.
От тяжелого ранения мужчина погиб на месте.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Следователь направил ходатайство в суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.