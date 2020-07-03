В селе Волчанского района нашли боеприпасы возле жилого дома

03 июля 2020 г. 13:23
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На Харьковщине сегодня, 3 июля, пиротехники ликидировали 2 артснаряда времен Второй мировой войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны проводились в селе Хотомля Волчанского района области.

Там, в траншее у забора частного домовладения были обнаружены и разминированы 2 артснаряда калибром 45 мм.

Взрывоопасные находки специалисты уничтожили путем подрыва на специальной подрывной полигоне.

 

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