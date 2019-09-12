 

На Харьковщине за сутки более 70 раз тушили горящий сухостой

12 сентября 2019 г. 12:00
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За прошедшие сутки на Харьковщине пожарные 73 раза выезжали на тушение сухостоя, стерни, хвойной подстилки, камыша и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Суммарная площадь горения составила около 70 га.

Как отметили в ГСЧС, все пожары возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Так, в результате пожаров огнем были уничтожены: 1 га хвойной подстилки в  селе Калугина-Башкировка Чугуевского района, 4 улья  в селе Терновая Чугуевского района, 2 заброшенных здания площадью 100 и 300 кв.м. в селе Захаровка Волчанского района, хозяйственная постройка в однои из сел  Красноградского района, 5 хозяйственных сооружений  в селе Подлиман Боровского района, 1 неэксплуатируемое здание в  Великобурлукского района, дубовый настил в лесу села Караван Нововодолажского района , 500 кв.м. подсолнечника  в селе Граново Красноградского района, 4га молодняка самосева в Старосалтовском лесничестве Волчанского района, хозяйственная постройка в пгт. Барвенково, 3 хозяйственных сооружения на площади 36 кв.м. и часть деревянных конструкций крыши жилого дома с. Украинка Волчанского района, а также заброшенное здание  в селе Волохов Яр Чугуевского района.

Напомним, под Чугуевом спасатели и военные сейчас тушат масштабный пожар на военном полигоне.

Для его тушения, кроме техники, ГСЧС задействована военная техника и вертолет МИ-8.

 

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