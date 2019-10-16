 

На Харьковщине за сутки нашли более десятка боеприпасов, среди них - авиабомба весом 50 килограмм

16 октября 2019 г. 12:53
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За минувшие сутки, 15 октября, пиротехники 9 раз выезжали на разминирование 13 взрывоопасных предметов, которые были обнаружены в разных районах Харьковщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, боеприпасы времен Второй мировой войны были найдены в Харьковском, Волчанском, Валковском, Коломакском и Змиевском районах области, а также - в Основянском, Новобаварском и Холодногорском районах Харькова.

Всего специалисты обезвредили 13 боеприпасов времен Второй мировой войны. Среди них были  3 артснаряда, 8 минометных и противотанковых мин, 1 ручная граната РГД-5, а также 1 авиабомба ФАБ-50.

 

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