На Харьковщине за сутки произошло 57 пожаров сухостоя и мусора - ГСЧС

25 августа на Харьковщине спасатели 57 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Уукраины в Харьковской области, пожары произошли в Волчанском, Лозовском, Валковском, Золочевском, Нововодолажском, Дергачевском, Первомайском, Балаклейском, Двуречанском, и Красноградском районах области, а также в Шевченковском, Индустриальном, Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах Харькова.

По данным ГСЧС, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса.

В связи с этим спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.