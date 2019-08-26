 

На Харьковщине за сутки произошло 57 пожаров сухостоя и мусора - ГСЧС

26 августа 2019 г. 12:46
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25 августа на Харьковщине спасатели 57 раз выезжали на тушение сухой травы, стерни, тростника и мусора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Уукраины в Харьковской области, пожары произошли в Волчанском, Лозовском, Валковском, Золочевском, Нововодолажском, Дергачевском, Первомайском, Балаклейском, Двуречанском, и Красноградском районах области, а также в Шевченковском, Индустриальном, Слободском, Основянском, Московском и Киевском районах Харькова.

По данным ГСЧС, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности – 5 класса.

В связи с этим спасатели обращаются к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

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