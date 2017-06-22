На Харьковщине задержан мужчина, который напал на приятеля с топором.

Накануне в отдел реанимации был доставлен 31-летний мужчина в тяжелом состоянии. Врачи у него диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, в совершении преступления подозревают 40-летнего мужчину, откуда был доставлен пострадавший.

Установлено, что подозреваемый, находясь по месту своего проживания, во время совместного употребления спиртных напитков со знакомым в ходе ссоры нанес удар тупой частью топора по голове. Вещественные доказательства изъяты.

Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.