На Холодной Горе BMW врезался в столб - один погибший, двое пострадавших

17 июля 2017 г. 10:39

Авария произошла накануне вечером около 23-00 - на улице Плановой-24 первернулся автомобиль BMW, в аварии погиб пассажир авто.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, BMW двигался в направлении улицы Семинарской. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюр, после чего автомобиль врезался в столб и перевернулся на бок.

В результате один из пассажиров авто погиб на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу.

В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения. 

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