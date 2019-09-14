На Холодной Горе горел гараж

13 сентября в 15:09 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Холодногорской, 3а в Холодногорском районе Харькова, где горел частный металлический гараж.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в металлическом отдельно стоящем гараже горел хлам и старые вещи на площади 30 кв. м., а вокруг гаража горел мусор на площади 15 кв. м.

В 15:33 пожар локализовали и в 16:13 ликвидировали. В результате пожара огнем были повреждены конструктивные элементы гаража.

Погибших и травмированных нет.

Причину возникновения пожара выясняют.