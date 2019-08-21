На ХТЗ из горящего дома спасли семерых человек, среди них - двое детей

20 августа в 16:48 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на Косарева, 3 в Харькове. Возгорание возникло в коридоре на втором этаже - там горела коляска с детскими вещами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели увидели, как из окон лестничной клетки второго подъезда идет плотный черный дым. Люди из окон просили помощи.

Из опасной задымленной зоны на лестнице пожарные спасли 5 жильцов дома, среди которых был 1 двухлетний ребенок. Еще 8 человек вышли самостоятельно под наблюдением пожарных.

Одновременно с помощью выдвижной пожарной лестницы спасли мать с полуторагодовалым ребенком окна из квартиры, у которой именно находился очаг горения, поэтому путь к эвакуации им был отрезан огнем.

Одновременно со спасательными работами пожарные удалили дым и подали пожарный ствол на тушение огня, который кроме коляски, охватил еще и отделку деревянных стен и пол на площади 5 кв.м.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали в 17:20 и через полчаса полностью ликвидировали.

Никто из людей не пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают.