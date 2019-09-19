 

На ХТЗ в районе окружной насмерть сбит мужчина

19 сентября 2019 г. 22:12
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Сегодня в 19:05 на улице Сергея Грицевца в районе пересечения с окружной дорогой автомобиль Chevrolet Niva сбил вышедшего на проезжую часть мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 21-летний водитель Chevrolet, двигаясь на зеленый сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть за пределами пешеходного перехода. 

Погибшему 45 лет. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа. 

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