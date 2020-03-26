На ХТЗ задержали рецидивиста за совершение кражи из офиса

В Харькове полицейские охраны задержали рецидивиста за совершение кражи из офиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о срабатывании сигнализации в магазине на проспекте Индустриальном поступила на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области в 05:10.

Наряд группы задержания, в считанные минуты прибывший по указанному адресу, на месте происшествия увидел поврежденные входные металлопластиковые двери и открытое окно, через которое и пытался убежать правонарушитель.

Выяснилось, что на рассвете злоумышленник разломал входную дверь молодой человек повредил входную дверь в помещение, где находятся несколько офисов, и завладел чужим имуществом.

Однако в соседнем помещении сработала охранная сигнализация.

Полицейские задержали грабителя на месте преступления. Им оказался 29-летний харьковчанин.

Как установили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом и был ранее судим за аналогичные преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.