На ХТЗ задержали рецидивиста за совершение кражи из офиса

26 марта 2020 г. 14:00
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В Харькове полицейские охраны задержали рецидивиста за совершение кражи из офиса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о срабатывании сигнализации в магазине на проспекте Индустриальном поступила на пульт централизованного наблюдения Управления полиции охраны в Харьковской области в 05:10. 

Наряд группы задержания, в считанные минуты прибывший по указанному адресу, на месте происшествия увидел поврежденные входные металлопластиковые двери и открытое окно, через которое и пытался убежать правонарушитель. 

Выяснилось, что на рассвете злоумышленник разломал входную дверь молодой человек повредил входную дверь в помещение, где находятся несколько офисов, и завладел чужим имуществом.

Однако в соседнем помещении сработала охранная сигнализация. 

Полицейские задержали грабителя на месте преступления. Им оказался 29-летний харьковчанин.

Как установили полицейские, мужчина уже имел проблемы с законом и был ранее судим за аналогичные преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы.

 

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