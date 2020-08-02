На Лысой Горе произошла стрельба во время конфликта, есть пострадавший

В Холодногорском районе Харькова накануне вечером произошел конфликт, переросший в драку со стрельбой, в результате которой пострадал 38-летний мужчина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 1 августа около 21:00 в полицию поступила информация о том, что в доме на улице Магнитогорской слышны крики и выстрелы.

Прибывшие на вызов по адресу полицейские установили, что между 62-летней хозяйкой дома, ее родственниками и 46 и 48-летними квартирантами возник конфликт на бытовой почве. Ссора переросла в драку. В результате 48-летний мужчина совершил выстрел из оружия в сторону 38-летнего племянника хозяйки дома. С травмой живота пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня, 2 августа, полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины.

Также полицейские выяснили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Из какого оружия мужчина совершил выстрел, будет установлено после проведения экспертизы.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.