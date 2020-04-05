На Московском проспекте во время пожара из многоэтажки спасли мужчину

05 апреля 2020 г. 10:10
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4 апреля о 11:54 спасателям поступил вызов на пожар на пр. Московском, 294, где в девятиэтажном жилом доме на 7-м этаже горел балкон.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие к месту пожара спасатели установили, что на балконе горят домашние вещи на площади около 5 кв.м.

Из задымленного помещения  бойцы ГСЧС спасли 42-летнего мужчину.

Спасенного бригада скорой медицинской помощи госпитализировала в токсикологическое отделение 2-й городской больницы города Харькова с диагнозом отравление угарным газом.

Еще 2 человек(из них один ребенок), эвакуировали.

В 12:16 пожар спасатели локализовали, а уже в 13:10 полностью ликвидировали.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

 

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