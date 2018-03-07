В Московском районе горела многоэтажка, почти полсотни человек пришлось эвакуировать

Сообщение о пожаре в одной из квартир по проспекту Юбилейный, 91 поступило в службу ГСЧС накануне в 22:40. Когда пожарные приехали, из окна и балкона квартиры валил едкий черный дым, он уже заполнил и лестницы подъезда с третьего по девятый этаж.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС Хар. обл

Было установлено, что очаг пожара находится на 3 этаже в однокомнатной квартире. Было направленно два отделения, одно на эвакуацию и оказания помощи людям, проживающим на верхних этажах, имеется в виду четвертый, пятый, шестой и вплоть до девятого потому, что люди уже стояли на балконах и приступили к ликвидации пожара

Спасатели вместе с полицией эвакуировали жителей всех квартир подъезда - 48 человек вывели на улицу, 18 из них, в том числе 8 детей, выносили на руках, укутывали одеялами и передавали медикам скорой помощи.

Владимир

Обнаружили небольшой запах, когда открыли дверь был небольшой объем дыма, пока начал искать фонарик, буквально через минуты две вышел, посмотрел сюда, дверь открыть было уже невозможно, потому что черный дым валил очень быстро, ребенка разбудили, быстро выбрались на балкон, но из- под двери дым валил, конечно, уже черный.

Локализовали пожар в 23:36, а в 02:05 - полностью ликвидировали.

Угарным газом отравились две пенсионерки восьмидесяти и семидесятишести лет, их забрали в больницу.

Общая площадь огня была 40 квадратных метров, пламя полностью уничтожило однокомнатную квартиру на третьем этаже.

Предварительно, причиной пожара считают короткое замыкание, но точно это станет известно после завершения экспертиз.