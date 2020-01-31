На Новых Домах автомобиль харьковчанина облили кислотой

В Слободском районе Харькова неизвестные ночью повредили автомобиль харьковчанину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, около 2:15 в полицию обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что ночью у дома по проспекту Героев Сталинграда неизвестные облили его автомобиль кислотой и пробили колеса.

Заявитель пояснил, что он услышал, как сработала сигнализация, и вышел на улицу, где обнаружил свой автомобиль поврежденным.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает злоумышленника, причастного к совершению преступления.