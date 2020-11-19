На Новых Домах автомобиль сбил на дороге 7-летнего мальчика: подробности с места ДТП

Авария на улице Маршала Рыбалко произошла утром. Девушка, находившаяся за рулем LADA, совершила наезд на 7-летнего мальчика, который вместе со своим отцом переходил дорогу по пешеходному переходу.
Елена, свидетель аварии:
Сегодня слышу - я работала, отпускала покупателя, - слышу, машина сильно тормозит, как вода шумит. А потом посмотрела, ребёнок стоит с родителями. Вызвали “скорую”, забрала “скорая” его.
Татьяна, свидетель аварии:
Напротив меня как раз. Я уже услышала, когда там мальчика… Визг тормозов, и отец начал что-то возмущаться, куда-то звонить, но мальчик стоял.
Бригада "скорой" доставила мальчика в больницу. После осмотра выяснилось, что он получил легкие телесные повреждения.
Местные жители жалуются, перекресток улиц Ощепкова и Маршала Рыбалко очень опасный. Аварии здесь случаются чуть ли не каждую неделю.
Лариса, местная жительница:
Я была не то, чтобы свидетелем, но видела, как аварии... И аварии здесь, они очень часто бывают... Чем это объянить, я не знаю. То есть это халатность водителей или нет светофора.
Нина, местная жительница:
Здесь просто сами машины друг с другом сталкиваются. Очень часто аварии. Вот недавно было- вообще три машины столкнулись
Наталья, местная жительница:
Светофор там бы на углу поставить, было бы неплохо. Потому что там такое движение, и они не разберутся куда им ехать, эти машины. То не пропускают тех, эти не пропускают этих.
Всего за последние сутки полицейские зафиксировали в городе 33 дорожно-транспортных происшествия.
Дмитрий Гайдук, спикер патрульной полиции Харьковской области
За минулу добу патрульні поліцейські опрацювали 467 викликів на лінію «102». Виїхали на 33 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 13 - з травмованими. Також зафіксували 11 випадків керування транспортними засобами у стані сп"яніння.