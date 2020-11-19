На Новых Домах автомобиль сбил на дороге 7-летнего мальчика: подробности с места ДТП

19 ноября 2020 г. 19:00
Автор: Даниил Попов
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Авария на улице Маршала Рыбалко произошла утром. Девушка, находившаяся за рулем LADA, совершила наезд на 7-летнего мальчика, который вместе со своим отцом переходил дорогу по пешеходному переходу.

Елена, свидетель аварии:

Сегодня слышу - я работала, отпускала покупателя, - слышу, машина сильно тормозит, как вода шумит. А потом посмотрела, ребёнок стоит с родителями. Вызвали “скорую”, забрала “скорая” его.

Татьяна, свидетель аварии:

Напротив меня как раз. Я уже услышала, когда там мальчика… Визг тормозов, и отец начал что-то возмущаться, куда-то звонить, но мальчик стоял.

Бригада "скорой" доставила мальчика в больницу. После осмотра выяснилось, что он получил легкие телесные повреждения.

Местные жители жалуются, перекресток улиц Ощепкова и Маршала Рыбалко очень опасный. Аварии здесь случаются чуть ли не каждую неделю.

Лариса, местная жительница:

Я была не то, чтобы свидетелем, но видела, как аварии... И аварии здесь, они очень часто бывают... Чем это объянить, я не знаю. То есть это халатность водителей или нет светофора.

Нина, местная жительница:

Здесь просто сами машины друг с другом сталкиваются. Очень часто аварии. Вот недавно было-  вообще три машины столкнулись

Наталья, местная жительница:

Светофор там бы на углу поставить, было бы неплохо. Потому что там такое движение, и они не разберутся куда им ехать, эти машины. То не пропускают тех, эти не пропускают этих.

Всего за последние сутки полицейские зафиксировали в городе 33 дорожно-транспортных происшествия.

Дмитрий Гайдук, спикер патрульной полиции Харьковской области

За минулу добу патрульні поліцейські опрацювали 467 викликів на лінію «102». Виїхали на 33 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 13 - з травмованими. Також зафіксували 11 випадків керування транспортними засобами у стані  сп"яніння.

 

Видео: 

На Новых Домах автомобиль сбил на дороге 7-летнего мальчика - 19.11.2020

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